En diálogo con el equipo de Red Panorama, Rubén Digenno, responsable de la empresa encargada de la obra de limpieza del Lago de barrio El Panal, respondió a los reclamos de vecinos por el estado de la calle, afectada por el barro que dejan los camiones que ingresan y salen del sector.

La situación dificulta la circulación, especialmente para quienes se movilizan en bicicleta o motocicleta.

Digenno reconoció que, pese a los esfuerzos, “siempre algo de barro cae” y aseguró que intentarán mejorar las condiciones de salida de los camiones volcadores. Además, indicó que los trabajos continúan, aunque las lluvias y la humedad complican las tareas. “Lo que se pueda arreglar se va a arreglar”, sostuvo.

Sobre los plazos, estimó que restan aproximadamente 20 días de obra, aunque aclaró que ese tiempo dependerá de las condiciones climáticas. Según explicó, incluso precipitaciones de pocos milímetros pueden generar dificultades por la gran cantidad de hectáreas que aportan agua al lago.

El responsable señaló que ya se realizaron los canales necesarios para avanzar con el desagote y que se prevé bombear el agua con tres bombas de gran caudal. Sin embargo, advirtió que no se puede retirar el agua sin contemplar el barro que se genera durante el movimiento de los camiones, ya que el escurrimiento podría provocar desbordes.

Por último, Digenno reconoció que el sector registra mucho tránsito y que el problema afecta a los vecinos que circulan habitualmente por esa calle. “Hay que tener paciencia, vamos a tratar de que suceda lo menos posible”, expresó, al referirse a las complicaciones que puedan continuar mientras avance la obra.