Virginia Tomassini, vocal del Tribunal de Cuentas de Marcos Juárez, se refirió a la polémica por el incremento del dinero destinado a vales de mercadería de Acción Social, registrado en la previa de las elecciones municipales.

En diálogo con el equipo de Red Panorama, sostuvo que el gasto de siete millones de pesos en pocos días resulta llamativo y reclamó conocer los motivos de ese aumento.

“Cuando vi la situación, no había una ilegalidad”, aclaró Tomassini, al explicar que los pagos contaban con facturas y comprobantes correspondientes. Sin embargo, remarcó que “es sumamente llamativo que del 28 de agosto al 7 de septiembre te hayan gastado siete millones de pesos en bonos de alimentos”.

Según indicó, tras advertir esta situación informó a los concejales, quienes presentaron un pedido de informe para solicitar explicaciones. “Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta”, afirmó, y cuestionó las reacciones generadas a partir del planteo: “Si no tienen nada que ocultar, ¿qué digan cuál fue el motivo de ese incremento en una semana?”.

Tomassini señaló que la autorización de estos recursos corresponde a la Secretaría de Capital Humano y que los vales están firmados por la secretaria de la intendenta Beatriz Castro. En ese sentido, aclaró que el cuestionamiento no apunta a una ilegalidad administrativa, sino a la modalidad y al momento en que se produjo el incremento.

Durante la entrevista, también sostuvo que, aunque este tipo de prácticas se hayan repetido en otras gestiones, deberían dejar de realizarse. “Es una mala costumbre, es un hábito que no se debería tener”, expresó, y coincidió en que recurrir a este mecanismo representa “una falta de la dignidad de la persona”.

Finalmente, la vocal del Tribunal de Cuentas planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia en la asistencia social y dejar atrás las prácticas vinculadas a la dádiva. “Terminar con la dádiva y generar empleo”, sintetizó, al insistir en que el debate debe servir para revisar el uso de los recursos públicos.