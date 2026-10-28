En diálogo con el equipo de Red Panorama, el presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, Javier Barletta, se refirió a la llegada de Uber a la ciudad y señaló que, hasta el momento, no existe ningún proyecto ni ordenanza para regular el funcionamiento de la aplicación.

“Del punto de vista oficial no tenemos absolutamente nada”, afirmó, al explicar que tampoco hubo presentaciones formales de representantes de la empresa ante el municipio.

Barletta indicó que el tema ya había sido planteado por permisionarios de remises, quienes se acercaron al Concejo para consultar sobre la situación. Sin embargo, sostuvo que todavía falta información para avanzar. “Uno no puede hacer una ordenanza si no tenés un poco más de información”, remarcó, y agregó que tampoco cuentan con datos certeros sobre cuántos vehículos trabajan actualmente mediante estas aplicaciones.

El titular del cuerpo legislativo explicó que la modalidad de funcionamiento de estas plataformas dificulta establecer un canal de diálogo y definir exigencias. “No hay un señor Uber con el que hablar”, expresó. En ese sentido, señaló que, a diferencia de los remises y taxis, que cuentan con reglamentaciones municipales, las aplicaciones operan de manera remota y no tienen representantes identificados ante las autoridades locales.

En relación con los usuarios, Barletta advirtió que uno de los puntos a evaluar será la seguridad de los viajes y las garantías para los pasajeros. “La seguridad que se tiene que tener ese vecino de Marcos Juárez que va a subir a un vehículo de estos”, planteó durante la entrevista. Además, consideró que será necesario analizar las condiciones del servicio y las responsabilidades ante posibles accidentes, especialmente en materia de seguros.

El presidente del Concejo adelantó que planteará la cuestión en la reunión de comisión y que también se pondrá en contacto con el Ejecutivo municipal. “Lo vamos a analizar, hay que ver legalmente”, sostuvo. Asimismo, indicó que buscarán modelos de regulación, aunque advirtió que otras ciudades, como Rosario, también tuvieron dificultades para avanzar con una normativa específica.

Finalmente, Barletta consideró que el desafío será encontrar una convivencia entre las aplicaciones y los servicios de transporte que ya funcionan en la ciudad. El debate, señaló, involucra tanto a los permisionarios como a quienes ven en Uber una posibilidad laboral, en un contexto de dificultades de empleo.

También manifestó que le gustaría abordar el tema junto al nuevo Concejo Deliberante, teniendo en cuenta la seguridad de los ciudadanos y las condiciones de trabajo del sector.