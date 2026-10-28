En diálogo con el equipo de Red Panorama, la concejal Alejandra Juich explicó los motivos del pedido de informes presentado por el bloque opositor del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, a raíz de un incremento en los fondos destinados a Acción Social durante el período electoral.

“Queremos saber a qué se debe”, señaló, al advertir que los montos registrados en septiembre superaron ampliamente los habituales.

Según detalló Juich, el planteo surgió luego de observar que las cifras del área se duplicaron en coincidencia con las elecciones municipales. La edil precisó que habitualmente se manejaban alrededor de 3 millones de pesos, mientras que en ese período el monto llegó a casi 7 millones. “Más del doble”, remarcó al describir la diferencia.

La concejal indicó que el bloque decidió esperar al mes siguiente de los comicios para comprobar si el aumento se sostenía en el tiempo. Sin embargo, los registros volvieron a valores similares a los anteriores, por lo que consideraron necesario solicitar explicaciones. “Nunca alcanza esta cantidad desde el tiempo de elecciones”, sostuvo, en referencia al comportamiento de los fondos.

Juich reconoció que Acción Social atiende necesidades económicas de distintos sectores de la ciudad, pero consideró que la variación merece una explicación. “Es un área muy sensible”, expresó, al señalar que el pedido busca conocer el destino de los recursos, a quiénes fueron dirigidos y cuáles fueron las empresas intervinientes. Además, aclaró que no cuentan con información que confirme una irregularidad, sino que pretenden obtener respuestas oficiales.

En ese sentido, la edil admitió que la coincidencia entre el incremento y el calendario electoral despertó sospechas sobre una posible finalidad política. Consultada sobre si podría tratarse de una dádiva electoral, respondió afirmativamente, aunque insistió en la necesidad de contar con documentación. “No queremos suponer, queremos que nos informen”, afirmó, al sostener que la sociedad también debe conocer lo ocurrido.

La presentación fue realizada en nombre del bloque opositor y lleva las firmas de Juich y Lucrecia Terenzani, aunque, según explicó, sus compañeros Horacio Latimori y Maricel Serafini también participaron de la decisión. El planteo solicita un informe completo y establece un plazo de 10 días para recibir una respuesta por escrito. La información que motivó la consulta surge de los registros del Tribunal de Cuentas, donde se advirtió la variación de los montos. “La participación estaba correctamente hecha, pero llama la atención el monto”, sostuvo la concejal.

Finalmente, Juich señaló que, por el momento, esperan conocer las explicaciones del Ejecutivo municipal y que una eventual confirmación de irregularidades podría requerir otros pasos. “Esperemos la respuesta primero”, manifestó, al explicar que el pedido también busca dejar constancia del manejo de los recursos públicos. La edil sostuvo que solicitar informes forma parte de los mecanismos habituales de control y transparencia institucional, y expresó su expectativa de que la situación pueda aclararse con la respuesta oficial.