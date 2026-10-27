En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, José Cavallera, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 18 horas, el cuerpo bomberil fue convocado para colaborar con el servicio de emergencias por un accidente laboral ocurrido en una fábrica ubicada entre Fuerza Aérea y Ruta 9.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un trabajador que estaba realizando tareas sobre el techo del segundo piso del lugar cayó y se golpeó sobre el techo más bajo, quedando imposibilitado para moverse por sus propios medios.

Según lo comentado por Cavallera, los bomberos asistieron al damnificado y lo bajaron en camilla hacia el suelo, donde luego el SUM lo cargó en la ambulancia y lo trasladó hacia el Hospital Abel Ayerza.

El rescatista además detalló que el sujeto se encontraba desorientado, y estiman que la caída se dio desde 5 a 6 metros de altura.