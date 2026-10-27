Durante las últimas horas se dio a conocer una noticia sobre un accidente laboral ocurrido en una fábrica ubicada entre Fuerza Aérea y Ruta 9.

Allí, según la información brindada por los bomberos, un trabajador se encontraba realizando tareas en la parte externa del segundo piso de un galpón cuando cayó al techo más bajo de una oficina, quedando imposibilitado para moverse por su cuenta.

Fue rescatado por los bomberos y trasladado por SUM al Hospital Abel Ayerza donde, por lo que pudo conocer Red Panorama, quedó internado con una fractura en una de sus muñecas.

Además, extraoficialmente, Panorama constató la información de que el damnificado sería Jorge Videla, de 70 años. Actualmente estaría en Sala General.