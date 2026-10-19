En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Diego Tolosa explicó que, tras las gestiones realizadas por el jefe de la Departamental se logró recuperar el sistema informático que permite realizar el trámite en conexión con Córdoba.

El certificado puede solicitarse mediante dos modalidades: una común y otra exprés, que se diferencian por sus costos y tiempos de entrega. Según detalló Tolosa, el trámite común tiene un plazo de 20 días hábiles y un valor de $5.530, mientras que la opción exprés cuesta $29.140 y permite obtenerlo en cinco días hábiles.

Para iniciar la gestión, es necesario solicitar un turno al teléfono 3472242838 y contar con DNI físico con domicilio en la provincia de Córdoba, además del timbrado correspondiente. El trámite se realiza en la sede de la Departamental, en la segunda puerta a mano izquierda, y la atención demanda aproximadamente entre 10 y 15 minutos.

Una vez completado el procedimiento, el certificado se envía por correo electrónico para que el solicitante pueda descargarlo, imprimirlo y presentarlo ante la institución que lo requiera. El pago y la carga de los datos se realizan siguiendo las indicaciones del sistema de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Tolosa señaló que el documento suele ser solicitado para ingresar a nuevos puestos de trabajo y para cumplir con requisitos de distintas instituciones. Además, aclaró que se trata de un certificado diferente al de antecedentes penales nacionales, que se gestiona por otras vías.