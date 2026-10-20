En diálogo con el equipo de Red Panorama, el periodista de Renacer Regional, Pablo Amadei, brindó detalles sobre el fatal accidente ocurrido el sábado por la noche sobre la Ruta Provincial 65, en Santa Fe.

El siniestro se produjo alrededor de las 21:30, entre Estación Díaz y Monje, y dejó tres jóvenes fallecidos y otros ocupantes heridos.

Según explicó Pablo, un Renault 9 en el que viajaban cinco personas se encontraba detenido a un costado de la ruta, aparentemente por un desperfecto mecánico, cuando fue impactado por una camioneta Ford Ranger. El periodista precisó que, como consecuencia del choque, murieron tres ocupantes del automóvil y los demás resultaron heridos. En tanto, el conductor de la camioneta, que viajaba solo, no sufrió lesiones.

Al referirse a las posibles causas, el colega advirtió que el tramo entre San Genaro y Monje “no está en la mejor de las condiciones” y presenta pozos y baches. En ese sentido, planteó como hipótesis que el conductor de la camioneta haya intentado esquivar alguna irregularidad de la calzada, aunque aclaró que todavía deben determinarse las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Tras el siniestro, la ruta permaneció cortada durante aproximadamente 40 a 45 minutos para permitir el trabajo de los bomberos de Estación Díaz y San Genaro, junto con la Policía. Según relató el periodista, los equipos realizaron tareas de limpieza y peritajes para reconstruir lo ocurrido. También deberá establecerse la posición exacta del automóvil y el estado de la banquina, ya que, como señaló, “habrá que ver también el estado de la banquina”.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Coleman, de 36 años, y Agustín Coleman, de 29, ambos hermanos y residentes de Estación Díaz, además de Luis Suárez, de 30 años, oriundo de Barrancas.

El periodista remarcó el impacto de la tragedia en la región, donde “son localidades pequeñas” y sus habitantes se conocen entre sí.