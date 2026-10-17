Solar del Recuerdo:

Importante:

Tenemos nuevo número de teléfono para guardias de servicios de sepelio.

Solo llamadas.

03472-15588795.

Solar del Recuerdo:

Importante:

A los visitantes de nuestro Cementerio Parque.

Importante:

Rogamos no colocar ningún elemento(Piedras, Piñas, etc) sobre los mármoles de las sepulturas, debido al riesgo que esto implica al momento de cortar el pasto.

Esta situación puede poner en peligro no solo a nuestros empleados, sino también a los visitantes del Parque.

Agradecemos su colaboración y comprensión.

Administración del Cementerio.