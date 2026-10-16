Durante la mañana de hoy, pasadas las 9:30 horas, el equipo de Red Panorama recibió reclamos de oyentes por cortes de luz en varios sectores de Marcos Juárez, los cuales habrían comenzado con micro cortes de algunos minutos, y continuando con una restricción que continúa hasta este momento.

Por ello, Panorama pudo contactarse con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba -EPEC-, quienes comunicaron que los barrios barrios Centro, Portal Oeste, Portal Este y Villa Argentina están sin energía en estos momentos debido a un mantenimiento que se está llevando a cabo en el distribuidor de media tensión.

Además la entidad confirmó que darán aviso en los canales oficiales cuando se vuelva a establecer la luz.