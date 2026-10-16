Durante la tarde del jueves, alrededor de las 19 horas, el cuerpo bomberil de Cañada de Gómez fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 363.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta en la que viajaban dos personas sufrió un despiste y terminó colisionando con el guardarrail, para luego terminar fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos asistieron a los damnificados y trasladaron al hospital a uno de ellos, el cual ingresó con lesiones de gravedad.

El tránsito estuvo restringido en un solo carril mientras se trabajaba en el lugar.