En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director de la Departamental Marcos Juárez, el comisario inspector Germán Brenga, explicó que durante el último fin de semana se registraron inconvenientes en la línea de emergencias 101, luego de que vecinos manifestaran dificultades para comunicarse con la Policía.

La situación tomó relevancia tras el robo sufrido por el vecino Osvaldo Perotti el sábado, quien había señalado a Panorama que llamó varias veces sin obtener respuesta.

Brenga indicó que se realizaron los reclamos correspondientes ante las áreas de comunicaciones de la Policía de Córdoba y que se trabaja para determinar el origen de las fallas. Según explicó, recientemente se había reemplazado el sistema de líneas de cobre por una tecnología que utiliza chips, un cambio que también se implementó en la línea 101 el viernes. Por ese motivo, buscan establecer si existe alguna relación con los inconvenientes registrados.

El comisario señaló que, tras la intervención de un técnico, el servicio logró restablecerse y que, desde el domingo, no recibieron nuevos reclamos por dificultades para comunicarse. Sin embargo, aseguró que se mantiene un seguimiento diario y que la próxima semana llegaría un técnico desde Córdoba para revisar la línea y detectar posibles fallas, con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.

Ante esta problemática, Brenga difundió a través de WhatsApp números alternativos para los vecinos de Marcos Juárez. En el mensaje, indicó que se debe priorizar el 911 y, en caso de no poder comunicarse, recurrir al celular de la institución o al teléfono fijo local de otra área de la Departamental, que cuenta con la posibilidad de derivar las comunicaciones a los móviles policiales que se encuentran patrullando.

Las otras líneas son 3472422841 y 3516592681.

Durante la entrevista, el director también explicó que en algunas dependencias las guardias cuentan con un solo efectivo y que, en determinadas circunstancias, las llamadas del 101 pueden derivarse a un teléfono celular. Además, ante la consulta sobre la posibilidad de incorporar una línea auxiliar para la ciudad, manifestó que esa alternativa debería tramitarse mediante los procedimientos correspondientes y contar con la autorización necesaria.

Los inconvenientes también habían sido abordados ayer, durante una conversación fuera del micrófono con el legislador Carlos “Cali” Carignano, quien comentó que el sistema estaría estabilizado y que la denuncia por el robo ya había quedado formalizada.

Ahora, Brenga confirmó que el servicio fue restablecido, aunque continuarán los controles técnicos para verificar su funcionamiento.