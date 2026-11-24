Durante la noche del sábado, pasadas las 20 horas, personal policial recibió un llamado al 911 por una situación que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada en 19 de Octubre al 1100.

Allí, según lo testificado por la damnificada de 58 años, su hijo llegó a la casa y estaba exaltado, provocando molestias en el lugar, como en un estado de nerviosismo.

Al llegar la policía y verificar los datos del sujeto, pudieron dar con la información de que el hombre tenía un pedido de captura vigente por diversos delitos, entre ellos el de hurto y defraudación de tarjetas de crédito y débito.

Fue detenido por la policía a la comisaría local donde quedó alojado.