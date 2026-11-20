Corte de Energìa para el Lunes en Marcos Juàrez:
Lunes 23 de Noviembre del 2026.
De 05:30 a 08:30 horas.
Àrea delimitada por:
B. Irigoyen, 25 de Mayo, Avenida Santa Fe y Urquiza.
Fuente: EPEC.
Corte de Energìa para el Lunes en Marcos Juàrez:
Lunes 23 de Noviembre del 2026.
De 05:30 a 08:30 horas.
Àrea delimitada por:
B. Irigoyen, 25 de Mayo, Avenida Santa Fe y Urquiza.
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