Una importante empresa de transporte busca chofer para incorporar de manera inmediata a la misma.
Los interesados deberán enviar el curriculum vitae al 3472466986.
Tienen que contar con carnet profesional vigente y referencias comprobables.
Una importante empresa de transporte busca chofer para incorporar de manera inmediata a la misma.
Los interesados deberán enviar el curriculum vitae al 3472466986.
Tienen que contar con carnet profesional vigente y referencias comprobables.
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