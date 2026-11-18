En diálogo con el equipo de Red Panorama, Ivana Merigo, quien asumirá en diciembre como integrante del Tribunal de Cuentas de Marcos Juárez, brindó detalles sobre la conformación del organismo y las expectativas de trabajo de cara al cambio de gobierno local.

La futura funcionaria explicó cómo estará integrado el cuerpo y cuál será el rol de cada uno de sus miembros.

El Tribunal estará conformado por tres integrantes: Merigo y Mariel Bracamonte, en representación del oficialismo, y Próspero Rearte, por la oposición. Además, Claudio Mirenda se desempeñaría como secretario del organismo, aportando su experiencia previa como tribunalicio.

“Vamos a poder formar un equipo de trabajo sólido para poder trabajar bien en cuestiones que son muy técnicas”, señaló Merigo.

La futura integrante cuenta con experiencia vinculada a la administración y la contabilidad. Fue profesora de Ciencias Económicas y trabajó durante 20 años como secretaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Marcos Juárez. También desarrolló tareas relacionadas con los números y el control de cuentas en empresas agropecuarias.

En cuanto al inicio de las actividades, Merigo explicó que el Tribunal deberá constituirse formalmente el próximo 9 de diciembre, un día antes de la asunción del nuevo intendente. A partir de entonces comenzará el trabajo de control sobre los fondos municipales, con la tarea de observar que las compras y los pagos se realicen de acuerdo con las normas establecidas.

Sobre la relación entre los representantes del oficialismo y la oposición, manifestó que espera un ámbito de respeto, aunque reconoció que pueden existir diferencias de criterios. “No le tengo miedo a las discusiones”, afirmó, y agregó que los distintos puntos de vista pueden ser positivos para mejorar el funcionamiento del organismo.

Finalmente, Merigo remarcó que el Tribunal no tiene como función decidir qué debe comprar o pagar el municipio, sino controlar que esas decisiones se ejecuten correctamente.

En ese sentido, sostuvo que, ante cualquier duda, los integrantes podrán solicitar documentación e informes a las áreas correspondientes para contar con los elementos necesarios antes de avalar un gasto.