En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Bell Ville, Germán Molina, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 20:20 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 140 de la Ruta 3 Sur, en el sector conocido como la Curva de Los Patos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos automóviles, que aparentemente venían en sentido contrario entre sí, sufrieron un roce lateral y tuvieron un pequeño despiste, aunque ambos quedaron dentro de la calzada.

Al llegar los bomberos asistieron a todos los damnificados. Según la información brindada por Molina, una pareja que se trasladaba en uno de los rodados fue derivada luego al Hospital Regional José Ceballos con heridas, aunque desconocen cómo se encuentran actualmente.

Por otro lado, los lesionados del otro auto fueron asistidos en el lugar y no requirieron asistencia médica.

Otro detalle que brindó el superior es que en ese momento no había una condición climática que afecte al camino, por lo que aún no se ha esclarecido cómo se dio el hecho.