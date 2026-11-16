Durante la mañana de hoy, el equipo de Red Panorama recibió, a través de comentarios de oyentes, la información sobre un accidente ocurrido en Barrio Sur, entre calles Quintana y Laprida.

Según los datos que se dieron a conocer, el siniestro habría ocurrido en primeras horas de la mañana, cuando dos motocicletas colisionaron entre sí. Además, otro de los trascendidos detallaría que se habría dado el accidente cuando uno de los rodados no frenó en la esquina.

En el lugar estuvo el servicio de emergencias SUM y también Seguridad Vial. Actualmente se desconocen la cantidad de heridos.

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