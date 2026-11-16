Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 15:30 horas, mientras personal policial de Leones se encontraba haciendo un patrullaje preventivo por la Circunvalación Este pudieron divisar un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda de la intersección de Ruta 9 y Avenida Néstor Kirchner.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta marca Zanella, la cual era conducida por un hombre de 62 años, colisionó con el cordón de la rotonda cuando circulaba en sentido Este a Oeste, y cayó al piso.

Al llegar tanto la policía como el cuerpo de bomberos, asistieron al damnificado y lo trasladaron al Hospital Municipal San Roque, donde ingresó con fracturas de tibia y peroné en su pierna derecha. Luego fue derivado al Abel Ayerza de Marcos Juárez.

Se desconocen las causas del hecho.