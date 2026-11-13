La intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, participó de la Santa Misa del Papa León XIV, celebrada ayer por la mañana en las instalaciones de Fadea, en la ciudad de Córdoba.

La intendente formó parte de un grupo de 427 intendentes y jefes comunales de toda la Provincia, invitados por el Gobernador Martín Llaryora. También estuvo presente el cardenal Ángel Sixto Rossi, Arzobispo de Córdoba.

La celebración reunió a cerca de un millón de Personas, en una jornada cargada de emoción, fe y esperanza, donde miles de argentinos compartieron un mismo sentimiento, cantaron juntos el Himno Nacional y acompañaron al Santo Padre.

Durante su mensaje, el Papa León XV destacó la importancia de la unidad como pilar fundamental para construir una sociedad más fraterna y solidaria, más allá de las diferencias.

Una jornada que dejó un profundo mensaje de reflexión: la unidad de un pueblo, el respecto y el compromiso colectivo son fundamentales para construir un futuro en comunión.