Anoche el Tribunal de Disciplina de la Liga Bellvillense de Fútbol resolvió el partido San Martín de Marcos Juárez ante Talleres de Bell Ville.

Perdida de la llave para San Martín de Marcos Juárez.

Multa de 240 entradas en total: 80 entradas durante 3 Fechas.

Sanciones a los jugadores: Sacha Vallino de Talleres de Bell Ville 2 Partidos.

Angel Páez de San Martín 3 partidos.

Facundo Calabuche de Talleres de Bell Ville 2 Partidos.

Luciano Aguirre 4 Partidos de San Martín de Marcos Juárez.

Franco Díaz Preparador Físico de Talleres de Bell Ville: 3 Partidos.

Las llaves serán las siguientes en Primera División: Semifinales.

LEONES vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

TALLERES DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER

En Cuarta División:

CENTRAL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

UNIÓN DE MORRISON vs. TALLERES DE BALLESTEROS