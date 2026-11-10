En diálogo con el equipo de Red Panorama, el docente marcosjuarense Cristián Beltrán, quien vivió y trabajó durante dos años en Paraguay, analizó la crisis financiera que atraviesa actualmente ese país.

Desde su experiencia, explicó que el conflicto tiene como principal protagonista a UENO Banco y aclaró que no se trata de un problema estructural de la economía paraguaya, sino de una situación particular que terminó involucrando a distintos sectores políticos y empresariales.

Beltrán señaló que la entidad experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos dos años, hasta concentrar inversiones de organismos públicos, empresas y particulares. Además, ofrecía importantes beneficios comerciales, con descuentos que llegaban al 40% en supermercados. «En dos años había acaparado prácticamente todo el mercado», sostuvo, y agregó que llegó a tener cerca de tres millones de clientes.

Sobre el origen del conflicto, indicó que ya existían advertencias acerca de la situación financiera del banco y la insuficiencia de sus fondos de garantía. Sin embargo, consideró que la disputa entre el presidente Santiago Peña y el referente del Partido Colorado, Horacio Cartes, habría contribuido a que el escándalo tomara estado público. También mencionó las acusaciones sobre presuntas operaciones con empresas vinculadas al mismo grupo financiero.

En cuanto a los ahorristas, el entrevistado explicó que comenzó la devolución de fondos y que algunos clientes ya recuperaron su dinero mediante otras entidades bancarias. Según indicó, existe un límite inicial de 30 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a siete millones de pesos argentinos. No obstante, advirtió que quienes tienen depósitos superiores podrían enfrentar mayores dificultades, debido a que los fondos de garantía no alcanzarían para cubrir la totalidad de los compromisos.

Otro aspecto que destacó fue el funcionamiento de UENO Banco, que operaba principalmente de manera digital, sin una red tradicional de sucursales. A través de tarjetas y aplicaciones concentró una importante cantidad de operaciones comerciales, eventos y actividades deportivas. Beltrán remarcó que sus beneficios generaban una competencia difícil de sostener para las demás entidades: «¿Qué banco te da un 40% de descuento todos los días? Es imposible sostener», expresó.

Finalmente, consideró que el episodio tendrá consecuencias sobre la confianza de los inversores y provocará un impacto en distintos sectores de la economía paraguaya. Sin embargo, insistió en que los demás bancos continúan funcionando con normalidad y que el sistema financiero no está paralizado. «Va a crear un cimbronazo en la economía por unos días, por lo menos, hasta que se acomode nuevamente», concluyó.