En diálogo con el equipo de Red Panorama, el ingeniero Mauricio Lattanzi analizó el estado de los suelos y cultivos de la región tras la pedrada del martes y describió importantes daños en una amplia franja rural ubicada al sur de Marcos Juárez.

Según explicó, el fenómeno alcanzó unos ocho kilómetros de ancho y provocó pérdidas muy significativas en los sectores donde el granizo impactó con mayor intensidad.

En el epicentro de la tormenta se registraron lotes de trigo con daños prácticamente totales. Lattanzi señaló que algunos cultivos, que tenían alrededor de 60 centímetros de altura, quedaron reducidos a la mitad. También hubo cuadros de maíz de unos 30 centímetros que fueron prácticamente cubiertos por tierra y granizo.

El ingeniero advirtió que los daños en el trigo no tienen posibilidad de recuperación, ya que el cultivo estaba próximo a la cosecha. Algunos lotes tenían rindes estimados de hasta 45 quintales por hectárea y se encontraban a unos 15 o 20 días de ser cosechados. En cambio, en los sectores menos afectados, el maíz podría rebrotar, aunque habrá que esperar su evolución durante la próxima semana.

Respecto de la soja, indicó que la siembra de primera está avanzada en Marcos Juárez, con más del 80% de los lotes implantados, aunque todavía quedan productores trabajando. En cuanto al maíz, presenta distintos estados de desarrollo según la fecha de siembra y, si bien el frío produjo algunos retrasos, los cultivos venían mostrando un buen crecimiento antes del temporal.

Por fuera de la zona afectada, Lattanzi destacó que el trigo presenta una evolución favorable y que las últimas lluvias permitieron una importante recuperación de los lotes. De esta manera, los cuadros que no recibieron el impacto del granizo mantienen buenas perspectivas de rendimiento para la próxima cosecha.

Finalmente, advirtió que las tormentas de esta temporada vienen acompañadas de granizo y remarcó la importancia de contar con seguros agrícolas. Según explicó, la cobertura permite al productor tener un respaldo económico ante fenómenos climáticos de esta magnitud, especialmente en un año que calificó como diferente a los anteriores por el comportamiento del tiempo.