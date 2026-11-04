Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 5:45 horas, personal policial de Noetinger recibió un llamado desde un local nocturno de la localidad por disturbios y riñas en la vía pública.

Al llegar al lugar pudieron constatar que había un sujeto de 34 años que tenía lesiones en uno de sus hombros pero se negó a recibir asistencia médica para poder irse a su domicilio con su hermano de 27.

Al intentar retirarse aparecieron dos personas más, de 20 y 32 años, con quienes comenzó una nueva pelea. Como resultado, estos últimos dos resultaron con heridas cortopunzantes producidas por arma blanca.

Los hombres fueron asistidos y trasladados por el cuerpo bomberil de la localidad al centro de salud local, luego 3 de ellos fueron derivados al Hospital José Ceballos de Bell Ville.

Actualmente se lleva a cabo una investigación ya que no pudieron dar con el arma que provocó las heridas. Por otro lado los cuatro involucrados están detenidos en la comisaría local.