En diálogo con el equipo de Red Panorama, el colega Pablo Amadei, de Renacer Regional, analizó el episodio ocurrido en Las Parejas, donde un hombre salió a la calle y efectuó disparos con un arma de fuego, aparentemente molesto por los ruidos de motocicletas.

El hecho generó preocupación por las posibles consecuencias de una reacción que pudo haber terminado con personas heridas.

Amadei sostuvo que las imágenes son contundentes y advirtió que “podría haber sido una tragedia”. Según explicó, el hombre habría reaccionado ante los ruidos de las motos con una conducta que excede cualquier reclamo por molestias y que puso en riesgo a terceros.

El periodista señaló que el episodio plantea una diferencia entre las infracciones de tránsito y los delitos penales. En ese sentido, remarcó que circular con escapes libres constituye una contravención que debe abordar el municipio, mientras que efectuar disparos con un arma puede derivar en una causa penal. “No es un delito penal andar con una moto con escapes libres”, explicó.

Por otra parte, Amadei indicó que el hombre habría sido identificado a partir de las imágenes que circularon y consideró que la situación también expone dificultades en los controles municipales, especialmente durante la noche. Según planteó, los ruidos de motocicletas generan molestias entre vecinos, pero deben resolverse mediante los mecanismos correspondientes.

El colega advirtió además sobre la gravedad de naturalizar este tipo de reacciones y cuestionó la idea de que disparar al aire o contra quienes generan molestias pueda solucionar el problema. “La sociedad civilizada tiene normas de convivencia”, expresó, al insistir en la necesidad de controles y respuestas institucionales.

Finalmente, Amadei señaló que el episodio podría derivar en consecuencias judiciales para el involucrado, entre ellas una investigación por el uso del arma y la revisión de su situación legal. También remarcó que, más allá de las molestias ocasionadas por las motos, “la sociedad no tiene que funcionar así”, en referencia al riesgo que implica resolver conflictos mediante la violencia.