En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Cintra, Federico Rubiolo, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante la tarde del sábado, pasadas las 15 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 2, entre las localidades de Cintra y Alto Alegre.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Keller 110 cc conducida por una mujer colisionó con un automóvil Toyota Yaris que era conducido por un hombre de 65 años y acompañado por dos femeninas mayores de edad.

Según información inicial, estos tres ocupantes del rodado mayor serían oriundos de Saira y estaban viajando hacia Villa María al momento del siniestro.

Al llegar los bomberos, por la gravedad de sus heridas, la motociclista lamentablemente perdió la vida en el lugar. Por otro lado, los otros damnificados no sufrieron heridas de consideración, aunque si fueron asistidos.

Horas más tarde del accidente se pudo conocer la información de que la víctima fatal era oriunda de Villa María y tenía 38 años.