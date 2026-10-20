Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 20:30 horas, personal policial de Chilibroste recibió una denuncia de una mujer de 33 años por un hecho de violencia y un herido que había ocurrido en un establecimiento porcino cercano a la localidad.

Según lo testificado por la damnificada, su esposo de 43 años se encontraba trabajando en el lugar cuando, tras una supuesta discusión con su socio y compañero laboral, este lo apuñaló, dejándole una herida cortopunzante en la zona derecha del abdomen.

Actualmente la policía está realizando investigaciones diversas para esclarecer el hecho, pero se desconoce si el atacante quedó detenido o no. Además, la Departamental Unión, al dar a conocer este hecho, no detallaron cómo continúa el estado de salud del herido.

Todo continúa en materia de investigación.