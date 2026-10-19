Durante los últimos días, en el marco de una nueva fecha conmemorativa para la ciudad, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que hoy, 19 de octubre, se realizará el acto aniversario de la ciudad, en su cumpleaños número 139.

El evento se realizará desde las 10:30 horas en la Plaza de la Unidad, ubicada entre Juan B. Justo y San Luis. En el mismo, además del protocolo especial, se hará la entrega de los premios Distinción Espinillo 2026, de quienes se conocieron los nombres días atrás.

Además, a comienzos del mes se había conocido la información que desde el municipio habían decretado hoy lunes como día no laborable, es decir que las entidades públicas –como la municipalidad, el centro cívico, e incluso las escuelas- no tendrán actividad, mientras que en los privados decidirá cada empresa.

Finalmente, la Maratón que se realiza anualmente para celebrar el aniversario se llevará a cabo el próximo domingo 25.

No habrá otros eventos artísticos como años anteriores.