Durante la mañana del viernes, los vecinos de Justiniano Posse se vieron conmocionados tras conocerse la noticia de un siniestro vial que ocurrió en el lado sur de la Ruta Provincial 3.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, pasadas las 8 de la mañana chocaron un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 27 años, sufrió un choque frontal con una furgoneta en la que viajaba una mujer mayor de edad, la cual, después del impacto, despistó y terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, según lo que se pudo conocer, el conductor del Gol había perdido la vida en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la femenina fue trasladada al hospital de Justiniano Posse donde quedó ingresada con estado reservada.

Luego, durante el fin de semana, desde la Cooperativa Eléctrica de esa localidad dieron a conocer que el fallecido era Lautaro Ferreyra, también conocido como ‘Tachi’.

El joven fue velado y sepultado en Justiniano Posse, de donde era oriundo.