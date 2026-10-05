Durante la madrugada del sábado, pasadas las 6 horas, personal policial que se encontraba en el predio de La Cantera logró la aprehensión de un menor de edad por hechos de hurto.

El operativo se llevó a cabo mientras estaba el baile de Q Lokura en el salón, cuando identificaron al joven de 17 años, el cual tiene domicilio en la ciudad de Córdoba. Este mismo, al notar a la policía cerca, empezó a sacar cosas que tenía entre sus prendas de vestir.

En ese momento lograron visualizar un Iphone 17pro que no era del adolescente, sino de una mujer de 23 años, quien testificó que era suyo y quedó confirmado al lograr desbloquearlo.

El sospechoso fue aprehendido por la policía y llevado a la comisaría local donde quedó alojado mientras se labraban las actas correspondientes.