La Junta Electoral Municipal Proclamó a las Autoridades electas para el Período 2026-2030.

En un acto realizado en el Consejo Deliberante de Marcos Juárez, se entregaron los diplomas correspondientes a los comicios del pasado 6 de Septiembre y se reconoció a los funcionarios que finalizan sus mandatos.

Durante la noche del jueves 19 de Noviembre, en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez, se llevó a cabo el Acto de Proclamación de Autoridades y Entrega de Diplomas a quienes resultaron electos por el voto popular en las elecciones municipales del pasado 6 de Septiembre del 2026.

La ceremonia estuvo a cargo de la Junta Electoral Municipal, presidida por la Dra. Paula Mercedes Lloret e integrada por las Dras. Verónica Di Pompo y Luisina Liotta, junto a su secretaria, Dra. María Laura Capozuca.

Durante el encuentro, las integrantes de la Junta destacaron el trabajo realizado por la intendente Municipal, Sara Majorel, a lo largo de estos cuatro años de gestión y le hicieron entrega de un certificado de reconocimiento.

Posteriormente se realizó un reconocimiento a los concejales que finalizan sus mandatos Javier Barleta, Maite Cisneros, Maricel Serafini, Susana Cocchi, Alejandra Juich, Horacio Latimori, Lucrecia Terenzani, Maximiliano Villarreal González y Mariano Fidelio.

Asimismo, recibieron sus reconocimientos los tribunos de cuentas salientes: Ezequiel Cornaglia, Marcos Rossi y Virginia Tomassini.

A continuación, se procedió a la entrega de los Diplomas de Proclamación a las Autoridades electas para el Período 2026-2030, conforme a lo establecido en la Resolución N° 23 de la Junta Electoral Municipal, de Fecha 6 de Octubre del 2026.

En Primer Lugar, recibió su diploma en carácter de intendente electo Germán Font, quien asumirá la conducción del Ejecutivo Municipal el próximo 10 de Diciembre.

Seguidamente, se entregaron los diplomas a los concejales electos Eduardo Foresi, Lucrecia Terenzani, Darío César Cano, Santiago Lambertucci, Jorge Brunori, Mariano Fidelio, Vilma Sigaudo, Maite Cisneros y Franco Maggi.

Posteriormente, recibieron sus diplomas los tribunos de cuenta electos: Ivanna Merigo, Mariela Soledad Bracamonte y Próspero Reartes.

Para finalizar la ceremonia, la intendente Municipal Sara Majorel, acompañada por el intendente electo Germán Font, hizo entrega de un ramo de flores a los integrantes de la Junta Electoral Municipal, en reconocimiento a su labor, compromiso y responsabilidad institucional durante el proceso electoral.

El acto constituyó una instancia, formal del proceso de renovación de autoridades municipales, reafirmando el valor de las instituciones democráticas y el respecto por la voluntad popular expresada en las urnas.