La perspectiva de los cultivos tras las intensas tormentas de los últimos días muestra un balance mayormente positivo, aunque con algunas complicaciones por el exceso de humedad.

Así lo explicó a Red Panorama el ingeniero Ricardo Arregui, quien analizó el estado de las siembras y las perspectivas para las próximas semanas, destacando las buenas condiciones generales del maíz y la soja.

Según detalló el especialista, en algunas zonas, especialmente hacia el sur de General Roca, las precipitaciones acumuladas entre el viernes y el lunes alcanzaron los 200 milímetros. Esta importante cantidad de agua provocó anegamientos en las partes más bajas de los lotes, aunque no modificó sustancialmente el buen estado general de los cultivos.

En ese sentido, Arregui señaló que tanto el maíz como la soja se encuentran en excelentes condiciones. Sin embargo, advirtió que las lluvias excesivas pueden generar dificultades si se mantienen durante demasiado tiempo, debido a la pérdida de superficie aprovechable en los sectores bajos y al incremento de enfermedades favorecidas por la humedad permanente sobre las hojas.

La situación del trigo presenta mayores inconvenientes. El ingeniero explicó que el exceso de precipitaciones durante la etapa final del ciclo puede afectar la calidad del grano, reducir su peso hectolítrico y provocar una pérdida de gluten. Además, el lavado de los granos puede generar una coloración blanquecina que repercute negativamente en su comercialización y eventualmente ocasiona importantes descuentos en el precio.

Otro de los factores que preocupa es la falta de piso para ingresar con las máquinas a los campos y comenzar la cosecha. No obstante, Arregui manifestó que los pronósticos consultados anticipaban una mejora de las condiciones meteorológicas, con varios días de estabilidad y sol que permitirían recuperar la transitabilidad de los lotes.

Respecto del calendario de cosecha, estimó que, si las condiciones acompañan la maduración de los cultivos, la trilla del trigo podría comenzar hacia fines de noviembre y extenderse durante la primera semana de diciembre. De esta manera, el comportamiento del clima durante los próximos días será determinante para concretar las tareas sin mayores complicaciones.

Finalmente, Arregui remarcó que, si bien las lluvias resultan beneficiosas para el desarrollo de los cultivos, los excesos pueden transformarse en un problema productivo y sanitario.

Por ahora, el balance para el maíz y la soja es alentador, mientras que el trigo espera mejores condiciones para completar su ciclo y llegar a la cosecha con la menor pérdida de calidad posible.