La intendente de Marcos Juárez, contadora Sara Majorel, salió a responder públicamente a la polémica generada en el Concejo Deliberante por el uso de los fondos destinados a la construcción del Polo Educativo. La discusión tomó fuerza luego de que Virginia Tomassini, vocal del Tribunal de Cuentas, planteara cuestionamientos sobre la documentación presentada por el Ejecutivo para justificar la utilización de los recursos provinciales.

El planteo de Tomassini surgió a partir de una presentación en la que solicitó mayores precisiones sobre la ejecución presupuestaria del programa FOCOM. Según sus observaciones, el informe de 63 hojas enviado por el municipio contenía rendiciones sin montos detallados y pagos de honorarios profesionales que, de acuerdo con su revisión, no habrían pasado por el Tribunal de Cuentas. Estas observaciones motivaron nuevos interrogantes sobre el destino de los recursos.

Ante esta situación, Majorel explicó que la Provincia destinó $5.100 millones a la obra, aunque las transferencias se realizaron en distintas cuotas y no en un único desembolso, como establecía inicialmente el convenio. Según detalló, la última partida fue recibida el pasado 6 de octubre. «Cada peso que mandó el Gobierno de Córdoba está invertido ahí», afirmó, y aseguró que los fondos fueron utilizados exclusivamente para el proyecto educativo.

Uno de los cuestionamientos que tomó relevancia fue qué ocurrió con el dinero mientras permanecía en las cuentas municipales antes de concretarse los pagos a los proveedores. Frente a las versiones sobre una posible colocación de los fondos a plazo fijo para obtener intereses, la intendente defendió el manejo de esos recursos y señaló: «El día que tengo que pagar, la plata está». También aseguró que todas las obligaciones fueron abonadas en tiempo y forma.

En relación con los controles administrativos, Majorel sostuvo que cada factura y orden de pago pasó por el Tribunal de Cuentas municipal y que todas fueron aprobadas por unanimidad, sin objeciones. Además, aclaró que el municipio todavía se encuentra dentro de los plazos legales para presentar la rendición final, cuyo vencimiento está previsto para abril del próximo año. Sin embargo, anticipó que decidió adelantarla y presentarla antes de finalizar su mandato.

La intendente también explicó que la rendición demandará un trabajo administrativo importante debido a la participación de más de 100 proveedores locales en la construcción. «He tomado la decisión de darle trabajo a la gente de Marcos Juárez», expresó, al destacar que se buscó que los recursos provinciales y municipales regresaran a la economía de la ciudad. En ese sentido, aseguró que se sistematizarán las facturas, órdenes de pago y comprobantes bancarios para que puedan ser revisados.

Por otra parte, Majorel cuestionó las acusaciones sobre posibles gastos ajenos a la obra y sostuvo que no recibió ningún pedido formal de informes por parte del Concejo Deliberante. «¿Cómo pueden saberlo si no hemos presentado la rendición de obra?», planteó. También manifestó su malestar por lo que consideró especulaciones sin pruebas y aseguró que la discusión no debería poner en duda el trabajo de los proveedores y profesionales involucrados.

Finalmente, se refirió al vínculo institucional con el Concejo y a la transición con el intendente electo Germán Font. Aseguró que las diferencias políticas no deberían afectar el funcionamiento municipal y reiteró que presentará la documentación para despejar dudas y llevar tranquilidad a los vecinos.