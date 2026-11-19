Durante la noche del martes, aproximadamente a las 21:45 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada en calle Tucumán al 800.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el foco ígneo comenzó en el sector del lavadero. Al llegar los bomberos, el incendio tenía gran magnitud en la habitación, por lo que trabajaron para extinguir las llamas.

No hubo heridos aunque si reportaron daños generales en esa parte de la casa.