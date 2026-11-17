En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Marcos Juárez, Diego Buffa, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Durante la tarde del lunes, tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, se esperaba un temporal de lluvias en toda la provincia de Córdoba, rigiendo un alerta naranja para la noche y una amarilla para la madrugada.

A nivel regional, las precipitaciones comenzaron pasadas las 17 horas en General Deheza, Hernando, y esa zona, dejando como resultado gran caída de granizo y lluvias en cantidad durante pocos minutos.

Por Marcos Juárez comenzó a sentirse pasadas las 19:30, cuando las descargas eléctricas de los rayos se empezaron a ver encima de la ciudad y una nube verdosa que anticipaba la tormenta. Así inició el viento con fuerza y la gran cantidad de agua que cayó en un lapso de 20 a 30 minutos.

Según lo comentado por Buffa, inmediatamente comenzaron a recibir avisos de Defensa Civil por vecinos que tenían las calles inundadas, caídas de árboles y otras situaciones que tienen que ver con el temporal.

Uno de los casos más específicos fue el de una voladura de techo en una vivienda de Calle del Niño al 400, donde los propietarios decidieron no ser evacuados ya que se mudarían a otro sector de la casa donde estaban resguardados.

También tuvieron un principio de incendio en un garaje de Saavedra al 400, el cual pudo ser sofocado rápidamente por quienes estaban en ese hogar.

Más entrada la noche también se conoció la información de otras localidades como Corral de Bustos, Isla Verde, e incluso en la provincia de Santa Fe, como en El Trébol, que el viento y la lluvia hizo estragos en los lugares.

Durante la madrugada del lunes y martes la ruta que une Camilo Aldao con Los Surgentes debido al caudal de agua que se había acumulado en las dos localidades, la cual tapaba la carpeta asfáltica del camino. Fue liberada momentos después.

En la ciudad las precipitaciones promediaron entre 50, 60 y 67 milímetros, dependiendo de la zona afectada.