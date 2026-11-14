En diálogo con el equipo de Red Panorama, Jorge Dantonio, del área de Parques y Paseos de la Municipalidad de Marcos Juárez, brindó detalles sobre la continuidad de los trabajos de mantenimiento y las obras en la ciudad. Ante las consultas por una supuesta paralización de las tareas, aseguró que las motoniveladoras, bordeadoras y los servicios de recolección de residuos siguen funcionando con normalidad.

“Nosotros seguimos trabajando de la misma manera que estuvimos trabajando siempre”, afirmó el funcionario, quien explicó que las intervenciones se organizan por sectores, comenzando por las calles principales y avanzando luego hacia las secundarias. Además, señaló que durante los días de lluvia realizan tareas de mantenimiento con las máquinas, aunque las condiciones climáticas impidan trabajar sobre las calles.

En relación con las obras, Dantonio reconoció que decidieron no iniciar nuevas intervenciones integrales para evitar comprometer trabajos que no puedan finalizar antes del cambio de gestión. “Optamos, cuando terminó la calle, por no hacer más calles completas”, explicó, y agregó que se trata de trabajos que requieren una inversión importante.

Uno de los puntos que tendrá intervención es la calle Jujuy, donde vecinos manifestaron su preocupación por el estado de la calzada y la presencia de importantes baches. Dantonio confirmó que ya recorrió el sector y que identificaron distintos puntos que necesitan reparaciones, entre ellos los tramos comprendidos entre Avellaneda y Santa Fe, y entre San Martín y Belgrano.

Al respecto, anticipó que la Municipalidad está gestionando la compra de emulsión asfáltica para retomar los trabajos de reparación. “La semana que viene vamos a organizar para tener una semana completa que pueda llegar a haber un buen clima y salir a tapar baches”, indicó. También precisó que cuentan con los áridos necesarios y que, una vez que llegue el material restante, podrán avanzar con el operativo.

Finalmente, el funcionario se refirió a la transición hacia la próxima administración y sostuvo que desde su secretaría buscan colaborar para que el traspaso sea ordenado. En ese sentido, destacó que el área cuenta con 330 empleados y remarcó que, pese a la decisión de no iniciar nuevas obras de gran magnitud, “seguimos trabajando de la misma forma y de la misma manera”.