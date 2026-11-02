Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 13:40 horas, personal policial recibió una denuncia de una mujer de 59 años por un intento de robo en su vivienda ubicada en Belgrano al 600.

Allí, según lo testificado por la damnificada, un sujeto se metió a la casa momentos antes y empezó a robar algunos elementos del lugar pero, al notar que sus propietarios estaban dentro, soltó los objetos y se dio a la fuga.

Rápidamente la policía comenzó con la investigación y el operativo cerrojo, dando con el malhechor a pocos metros de la vivienda.

Fue detenidos y trasladado a la comisaría local donde quedó alojado.