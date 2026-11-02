Marcos Juàrez: FPA detuvo a un sujeto que ocultaba la droga en el interior de un frezzer.

Tras varios meses de intensas investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizò un allanamiento que culminò con el secuestro de estupefacientes y la detenciòn de su sujeto mayor de edad en la ciudad de Marcos Juàrez.

El dispositivo se desarrollò en una vivienda ubicada en calle Mitre al 800. En la morada, los investigadores de la Fuerza secuestraron 158 dosis de marihuana y ocho de cocaìna, dinero y varios elementos de interès para la causa.

Cabe destacar que la droga se encontraba escondida en el interior del freezer de la vivienda. Por otra parte, al momento del operativo el investigado intento darse a la fuga pero fue aprehendido ràpidamente por Personal de la brigada que se encontraba en el sector.

Por disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico con asiento en la ciudad de Marcos Juàrez, se ordenò la remisiòn de todos los elementos incautados y el traslado del detenido a la Sede Judicial.

Fuente: FPA.