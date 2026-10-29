Charla Abierta Prevenciòn del Consumo Problemàtico de Droga y Alcohol.

A cargo de Sebastiàn Mascherano.

Jueves 29 de Octubre.

Hora: 20:00.

Consejo Deliberante de Marcos Juàrez.

Invita: UNO Marcos Juàrez y Municipalidad de Marcos Juàrez.

Este jueves nos encontramos para escuchar, aprender y, sobre todo, recordar que nadie tiene que atravesar estas situaciones en soledad.

Con Sebastiàn Mascherano, por una comunidad que abraces, acompañe y no mire para otro lado.

Jueves 29 de Octubre, 20:00 horas.

Consejo Deliberante de Marcos Juàrez.

Porque prevenir tambièn es cuidar y cuidar es estar Presentes.