En diálogo con el equipo de Red Panorama, Belén Rossi, integrante del área legal de Taxicoop, manifestó la disconformidad del sector de taxis y remises de Marcos Juárez ante la llegada de Uber a la ciudad.

También explicó que los trabajadores ya habían planteado sus objeciones ante el Concejo Deliberante cuando la instalación de la plataforma todavía era un rumor.

Según Rossi, la aplicación comenzó a funcionar hace aproximadamente una semana y ya contaba con dos o tres vehículos registrados, pertenecientes a particulares. La representante señaló que la diferencia de precios es uno de los principales motivos de preocupación para el sector, aunque aclaró que el reclamo apunta principalmente a las condiciones legales de funcionamiento.

“Lo único que queremos es que estén bajo las mismas condiciones que las nuestras”, afirmó Rossi al explicar el pedido que presentarán ante el Concejo Deliberante. La nota, respaldada por las firmas de las 70 familias que viven de la actividad, exige que los conductores que trabajen mediante la aplicación cumplan con los requisitos establecidos para taxis y remises.

Entre las principales exigencias se encuentran las habilitaciones municipales, los seguros correspondientes, las condiciones de los vehículos y los controles periódicos. Rossi explicó que los prestadores locales deben presentar documentación y someter sus unidades a inspecciones. Además, destacó la trayectoria del sistema tradicional de transporte, que lleva más de 30 años funcionando en la ciudad.

La representante de Taxicoop reconoció que frenar el avance de la plataforma será difícil por su alcance internacional y el desarrollo de las nuevas tecnologías. “La aplicación no la vamos a poder parar, porque vuelvo a repetir, es una aplicación internacional”, sostuvo. Por eso, insistió en que el municipio debe establecer mecanismos para registrar a los conductores y verificar que cumplan con las condiciones exigidas.

El reclamo busca que las autoridades municipales intervengan para garantizar reglas claras y controles equivalentes para todos los prestadores del servicio. Desde Taxicoop consideran que, aunque no puedan impedir la llegada de Uber, es necesario que quienes trabajen mediante la aplicación estén sujetos a las mismas obligaciones legales que el transporte habilitado en Marcos Juárez.