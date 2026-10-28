Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 20:25 horas, el cuerpo bomberil de Monte Maíz fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 11, en cercanías de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un Peugeot en el que se trasladaban dos personas despistó y sufrió un vuelco en solitario, quedando el vehículo fuera de la carpeta asfáltica y entre medio de los pastizales.

Al llegar los bomberos ambos damnificados fueron asistidos en el lugar, constatando que tenían lesiones de carácter leve. Uno de ellos luego fue trasladado al hospital local para recibir la atención médica necesaria.

Aún se desconocen las causas del hecho.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el conductor del automóvil sería Tomás Arce, de 23 años y oriundo de Noetinger. De la otra persona se desconocen sus datos filiatorios.