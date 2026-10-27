En diálogo con el equipo de Red Panorama, el coordinador del área de Tránsito Municipal, Horacio Belli, informó sobre las últimas modificaciones en la circulación vehicular de Marcos Juárez, que incluyen cambios de sentido en distintas calles y la próxima puesta en funcionamiento de un nuevo semáforo en una esquina de importante movimiento.

Belli explicó que desde el viernes quedó habilitada en doble mano la calle San Martín, entre Bismarck y Fuerza Aérea. Según señaló, la medida responde a reclamos de vecinos que debían realizar un recorrido por Lardizábal para llegar a sus viviendas. La modificación busca facilitar el acceso a los domicilios del sector.

El funcionario indicó que el cambio se realizó tras un análisis junto con el área de Obras Públicas. Además, precisó que el tramo de San Martín hacia el oeste de Bismarck mantiene el sentido único de circulación, mientras que en la cuadra intervenida se permite nuevamente el tránsito en ambos sentidos.

Entre las otras modificaciones, Belli mencionó la calle Remedios de Escalada de San Martín, detrás de Villa Argentina, que también volvió a ser doble mano. A su vez, se habilitó la doble circulación en calle Córdoba y en las últimas dos cuadras y media de Laprida, entre Zeballos y el Parque Loinas, para mejorar la circulación y las salidas de los vecinos.

Por otra parte, el coordinador anunció que el próximo lunes 2 está prevista la puesta en funcionamiento del semáforo de Intendente Loinas y Fuerza Aérea. El dispositivo ya cuenta con las luces y el cableado instalados, y resta la intervención del técnico para habilitarlo y coordinar su funcionamiento con la onda verde de los semáforos de la ruta.

Belli destacó que el nuevo semáforo incorporará un cronómetro que indicará los segundos disponibles para avanzar o detenerse. Según adelantó, se realizará una prueba piloto para evaluar la posibilidad de incorporar este sistema en otros cruces de la ciudad.

La instalación responde, además, a un reclamo de larga data de la comunidad educativa de la escuela Emilio Andrés, por la complejidad del cruce y el paso de estudiantes. El funcionario agregó que el crecimiento de la circulación, con vecinos de barrios como San José, reforzó la necesidad de regular el tránsito en esa esquina.

Finalmente, Belli informó que durante la visita del técnico también se reparará el semáforo de Santa Fe y Los Piamonteses, que presenta fallas. En ese punto, explicó, el dispositivo funciona con horarios y pasa a intermitencia en momentos de menor circulación, para evitar demoras innecesarias.