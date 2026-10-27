Durante los últimos días, diversos comentarios y trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama sobre un automóvil abandonado en las afueras de la ciudad.

Según la información inicial que se dio a conocer, el vehículo se encuentra sobre la banquina de Ruta 9, a pocos metros del Aeroclub, producto de un incendio ocurrido hace varios meses atrás. Luego de ese incidente quedó en el lugar y no fue rescatado por sus propietarios.

Los reclamos comenzaron por preocupaciones de aquellos que viajan en el trayecto Leones – Marcos Juárez y lo observan allí, además de que el pasto está muy crecido y puede llegar a generar obstrucciones en caso de un posible accidente.

Actualmente todos están a la espera de que los propietarios y/o quienes sean responsables se encarguen de quitarlo del lugar.