Durante la noche del domingo, pasadas las 20 horas, personal policial de Cruz Alta recibió la denuncia de un hombre de 72 años por un robo.

Según lo testificado por el damnificado, él se ausentó de su casa entre las 15 y las 17:30, y al volver se encontró con la escena del crimen. Aparentemente los sujetos ingresaron al hogar y se llevaron un televisor LED de 55 pulgadas, un microondas, una mesa de tamaño chico y una linterna.

Actualmente se está realizando una investigación para dar con los delincuentes.