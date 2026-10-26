En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Ezequiel Álvarez, de la Patrulla Rural Sur, brindó detalles sobre los controles realizados ante irregularidades en fumigaciones rurales y recordó las disposiciones para circular por caminos de tierra después de las lluvias.

Según explicó, entre las situaciones detectadas hubo aplicaciones sin receta fitosanitaria y otras faltas vinculadas a los requisitos de las máquinas.

“Ese tipo de fallos sí hemos encontrado”, señaló Álvarez al referirse a los procedimientos por aplicaciones de agroquímicos. El comisario explicó que los equipos deben estar habilitados y que los aplicadores tienen que contar con la documentación correspondiente. Ante posibles incumplimientos, intervienen las autoridades provinciales para determinar las medidas.

En cuanto a los caminos rurales, Álvarez recordó que la normativa provincial establece restricciones para el tránsito después de las precipitaciones. “Hay que esperar 24 horas para poder transitar por los caminos rurales”, indicó, en referencia a la disposición que busca preservar el estado de esas vías.

El comisario aclaró que existen excepciones para los camiones que recolectan leche, debido a la necesidad de mantener ese servicio diariamente. La reglamentación mencionada durante la entrevista es la Ley 11.059, aunque precisó que la norma original es la Ley 4.924, sancionada en 1967 y posteriormente actualizada.

Por otra parte, Álvarez recordó que los vecinos pueden comunicarse con la Patrulla Rural ante situaciones irregulares vinculadas a la seguridad rural, las fumigaciones o posibles incumplimientos. Para consultas y comunicaciones, se encuentran disponibles los números 3472-621625 y 3472-612103, además de la línea de emergencias 101.

El comisario destacó la importancia de que la comunidad conozca las disposiciones vigentes y consulte las fuentes oficiales ante cualquier duda. “La gente como que no sabe bien del tema”, expresó, al señalar que la difusión de estas pautas contribuye a la prevención y a una mejor convivencia entre las actividades rurales y las poblaciones cercanas.