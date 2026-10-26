Gustavo, vecino de calle Lapacho al 1200-1300, entre Hernández y Libertad, manifestó su preocupación por la falta de desagües y obras de infraestructura en ese sector del barrio Noroeste. “No tiene iluminación, no tiene desagües”, sostuvo, al advertir sobre las dificultades que se presentan cuando se registran lluvias abundantes.

Según relató, durante las últimas precipitaciones volvió a observarse el escurrimiento del agua desde un terreno en construcción hacia la calle. El vecino explicó que el levantamiento del lote, que anteriormente funcionaba como un bajo donde se acumulaba agua, genera temor ante posibles anegamientos. “No hay nada hecho, esto quedó una vacía”, cuestionó.

Gustavo aseguró que los reclamos por esa cuadra llevan años sin obtener soluciones y recordó que otros vecinos también habían advertido sobre la problemática. “Hace 15 años que tengo mi casa construida ahí, siempre nos echaron para atrás las obras”, contó, al explicar que durante mucho tiempo hubo pocas viviendas habitadas en el sector. Además, remarcó que se trata de una sola cuadra que, según afirmó, quedó relegada frente a otras intervenciones.

En respuesta al planteo, el arquitecto Ariel Mosconi, del área de Obras Públicas de la Municipalidad, reconoció que todavía faltan trabajos para completar la infraestructura del lugar. Explicó que las tareas pendientes incluyen cordón cuneta sobre Lapacho y la continuidad de las obras sobre Hernández, entre Jacarandá y Lapacho. “Es una obra que se va a estar haciendo en los próximos días”, aseguró.

Mosconi indicó que los trabajos permitirán canalizar el agua hacia el desagüe existente sobre Hernández, mediante una intervención en la esquina de Lapacho y Hernández, donde se modificará la pendiente para facilitar el escurrimiento. Según detalló, “gran parte del agua va a ir hacia lo que es Hernández y Lapacho”, aunque todavía quedan obras complementarias por terminar en ese sector.

El funcionario también explicó que las intervenciones se fueron realizando por etapas y que antes debieron avanzar con otras obras de infraestructura. Mencionó los trabajos en Libertad, el loteo Don Julio y Jacarandá, además de un desagüe ejecutado meses atrás entre Moneto y Jacarandá. “Siempre va a haber” sectores pendientes, señaló, al comparar la situación actual con los problemas que anteriormente afectaban a otras cuadras.

Finalmente, Mosconi consideró “totalmente entendible” el reclamo y sostuvo que el objetivo es continuar resolviendo las dificultades de los vecinos. Mientras tanto, Gustavo mantiene su preocupación ante la llegada de nuevas lluvias y la falta de obras en su cuadra.

La respuesta municipal anticipa la continuidad de los trabajos en los próximos días, con la expectativa de mejorar el escurrimiento del agua en el sector.