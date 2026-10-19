Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 22:30 horas, personal policial recibió una llamada al 101 por parte de una mujer que estaba sufriendo un robo en ese momento en su casa ubicada en Santa Fe al 200.

Según lo que testificó la damnificada, estaba observando las cámaras de seguridad de su casa, ya que no se encontraba en el lugar, y pudo observar que tres sujetos se habían metido para robar sus pertenencias.

Al llegar la policía al lugar notaron que uno de los malhechores había sido reducido por los vecinos de la cuadra, por lo que pudieron detenerlo.

El delincuente fue trasladado a la comisaría local, donde pudieron conocer la información de que tiene 27 años y domicilio en la ciudad de Córdoba.