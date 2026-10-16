FPA desbaratò una Banda Narco en Idiazàbal: Tres Detenidos.

Tras tres meses de investigaciones iniciadas de oficio, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotràfico realizaron tres allanamientos en la localidad de Idiazàbal, lo que permitiò cerrar tres Puntos de venta, asì como la detenciòn de tres Personas integrantes de una banda narcomenudista.

Los procedimientos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados sobre calles Buenos Aires s/n, Catamarca s/n y Belgrano al 700, durante los registros, se secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, una motocicleta, dinero y elementos de interès para la causa.

Cabe destacar que, segùn las tareas investigativas, los integrantes de la banda comercializaban las sustancias ilìcitas bajo las modalidades de kiosco y delivery, con distribuciòn en sectores aledaños a la localidad.

Finalmente, por disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el narcotràfico de Bell Ville, los tres detenidos fueron trasladados a sede Judicial, junto con los elementos secuestrados, en el marco de una causa por presunta infracciòn a la Ley Nacional de estupefacientes Nª 23.737.

Fuente: FPA.