Durante el mediodía del sábado pasado, personal policial recibió un llamado al 101 de un hombre que testificó que había tres sujetos generando disturbios en la vía pública.

Según lo detallado por el denunciante, momentos antes salió a pasear a su perro por calle 19 de Octubre cuando se encontró con los tres masculino, quienes lo agredieron verbalmente y lo amenazaron.

Al llegar la policía al lugar, pudieron constatar que los hombres se encontraban tomando alcohol en la vereda. Cuando quisieron identificarlos, los mismos se negaron y empezaron a increpar a los uniformados.

Dos de los sujetos empezaron a huir del lugar, no sin antes arrojar piedras hacia el patrullero, mientras que lograron aprehender al tercer sospechoso, un hombre de 27 años.

El detenido fue trasladado al Hospital Abel Ayerza y luego a la comisaría local, donde quedó alojado.