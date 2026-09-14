Durante el viernes pasado, mientras realizaban un patrullaje preventivo, personal policial de Cañada de Gómez logro dar con una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente desde Marcos Juárez.

Según la información inicial, el vehículo, una Guerrero Trip color roja, estaba estacionada entre las calles España y Bulevar Balcarce de esa ciudad. En ese momento no tenía ocupantes consigo.

Al verificar que no contaba con dominio visible, secuestraron el rodado y lo trasladaron a la comisaría local, donde constataron, por los números de chasis y motor, que tenía un pedido de captura vigente iniciado en Marcos Juárez.

Aún se desconoce sobre qué hecho delictivo data esta motocicleta.